Puebla: Nicolás Larcamón confía en remontada a Santos en el Estadio Cuauhtémoc

Tras recibir una goleada en casa del Santos, Nicolás Larcamón, técnico del Puebla, consideró a Puebla como el "equipo incómodo en las Semifinales", esto después de la contoversial acción que terminó en el tercer gol de Santos.

"Siento que es incomodo que estemos en está instancia, por qué no se explica la falta que nos cobran en el tercer gol, es imposible, una cosa es no ver algo que no sucedió y otra muy distinta es ver algo que no pasó", dijo Larcamón.

Respecto al abultado el marcador, el estratega argentino se atrevió a lanzar que la Franja se va a levantar.

“No es el resultado que esperábamos, por la producción del equipo siento un poco el resultado abultado, pagamos caro algunos errores puntuales, sobre todo la primera hora del partido, pero este equipo ha demostrado y sabemos de qué estamos hechos de cara a lo que va a ser la segunda parte de la serie en el Cuauhtémoc”, añadió.

“¿Qué me ocupa? Ser Puebla y que el Cuauhtémoc juegue su partido, y que hagamos lo que depende de nosotros, y que encendamos el estadio, seamos un bloque y vayamos por todo por dar vuelta a esta serie porque sabemos que tenemos con qué”, añadió.

En ese mismo tenor y sin quitar el dedo del renglón, el timonel del Puebla recordó que a lo largo del torneo se han recuperado de desventajas en el marcador.

“Nunca me tocó estar una desventaja de este tipo, pero sí me ha tocado ir perdiendo a lo largo de este torneo, muchas situaciones en desventaja que revertimos, no solo la serie contra Atlas, el 2-0 con Toluca, contra León, contra Mazatlán, hemos dado muestras quiénes somos en la adversidad y el domingo tenemos otra oportunidad de escribir una nueva historia y lo vamos a hacer”, apuntó.

