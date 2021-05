Santos y Puebla comenzaron la disputa por uno de los boletos a la Final del Torneo Guard1anes 2021, y fueron justo los laguneros quienes, en su estadio, pegaron primero, y de manera contundente, pues con tres goles se llevaron la ventaja de la Semifinal de Ida por encima de La Franja (3-0).

El Estadio TMS lució como hacía mucho no se le veía, ya que esta vez pudieron entrar más aficionados a apoyar a su equipo, y los Guerreros no le quedaron mal a su gente, pues a tan sólo un minuto del partido, Eduardo Aguirre no desaprovecho el los poblanos no habían terminado de colocarse en el terreno de juego, y marcó el primer gol del partido.

¡NI 40 SEGUNDOS PASARON Y YA ANOTÓ SANTOS! 'Mudo' Aguirre dijo presente con un gol de vestidor tras alcanzar un remate de cabeza #LiguillaxFOX pic.twitter.com/uZgIhIlryO — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 21, 2021

Pero la Semifinal de Ida fue para el ‘Mudo’ Aguirre porque fue el encargado de poner en la bolsa de su equipo medio pase a la Final, pues después de anotar el primer gol, lo volvió a hacer a los 24 minutos de partido. Y con ambos goles, el ‘Mudo’ confirmó lo importante que ha sido para Santos en la fase final, pues ha hecho cinco tantos.

Y aunque quedó por debajo en el marcador muy pronto en el partido, La Franja insistió y no parecía estar con los brazos cruzados, pues atacó e incluso le anularon un gol por fuera de lugar; sin embargo, fue el portero lagunero Carlos Acevedo, quien intervino en varias ocasiones evitando el gol poblano.

El tiempo avanzaba y con él La Franja no tuvo la capacidad de reaccionar, incluso el golpe lagunero fue peor, incluso prácticamente letal para los poblanos, pues cuando el reloj marcó los 71 minutos de partido, Eduar Preciado anotó el tercer gol de Santos.

Puebla lo intentó en varias ocasiones sobre todo en la parte final del juego, pero la portería se les cerró en absoluto, los delanteros fallaron y fallaron ante la mirada atónita de su técnico Nicolás Larcamón, quien no podía creer los errores de sus jugadores.

Y aunque con tres goles de Santos parece inminente la eliminación del Puebla, todavía quedan 90 minutos para que La Franja haga un milagro en el Estadio Cuauhtémoc o simplemente se concrete el pase de los de La Laguna a la Final.