Carlos Acevedo: 'Oswaldo, Marchesín y Jonathan me aportaron su experiencia y liderazgo'

Carlos Acevedo es hoy el portero titular de Santos, y lo logró, además de con su trabajo, con lo que aprendió de quienes lo precedieron en el arco: Oswaldo Sánchez, Agustín Marchesín y Jonathan Orozco; sin embargo, el joven de 25 años dejó claro que él es distinto a los guardametas que admira.

"Los tres compañeros que yo tuve, con esos tres me quedo, son grandes arqueros: Oswaldo, Marchesín y Jonathan que son porteros completos y muy ganadores. Les aprendí a esos monstruos del arco.

"Cada uno me aportó su experiencia, su liderazgo, su forma de atajar, pero yo tengo mi esencia, tengo mis cosas y es muy importante ser auténtico y me considero un portero diferente con otras cualidades diferentes a las de ellos", dijo a RÉCORD.

Respecto a su desempeño en el Guard1anes 2021, Acevedo destacó el trabajo que junto a sus compañeros defensas, los dejaron sólo con 13 goles recibidos.

"Soy muy exigente conmigo y no me gusta echarme flores, he trabajado muy fuerte intentando pulir mis cualidades, estoy muy contento de tener 13 goles en contra todo el torneo y eso es muy importante sobre todo en el tema de la defensa, me da mucha alegría y motivación para seguir en esta Liguilla.

"Es mi trabajo y lo hago con mucho gusto y muy entusiasmo, pero la defensa también se ha portado a la altura y hoy ese trabajo da frutos", explicó.

