Santiago Ormeño: 'Iré a jugar con la primera selección que me llame'

Santiago Ormeño, actual delantero del Club Puebla, puede decidir si juega para la Selección Mexicana o para su similar de Perú, esto debido a su doble nacionalidad; pero el ariete poblano sabe que atenderá al primer conjunto nacional que lo busque.

“Son mis dos países (México y Perú) y creo que a lo mejor no me llama nadie, pero me voy con el primero que me llame y tenga el interés por mí”, comentó Santiago en entrevista con ESPN.

Así mismo, Ormeño mencionó que de momento es poco probable jugar para el Tri, debido a la alta competencia que existe en su posición actualmente. “La Selección Mexicana trae un trabuco, hay demasiado talento y es una selección importante, Martino es un gran entrenador y los sabrá llevar de la mejor manera de cara al Mundial”, opinó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: DIEGO LAINEZ MARCÓ ANTE ARGELIA SU PRIMER GOL CON EL TRI MAYOR

También el futbolista del Puebla dijo que hasta antes de la eLiga MX, él se encontraba “navegando en el futbol” y que el hecho de que se hable de un posible llamado lo ilusiona. "Creo que la confianza que agarré con la eLiga MX ha sido la diferencia. Siempre he sido buen jugador, pero esto me dio una confianza impresionante, ganas de comerme el mundo, dar lo mejor de mí y estando positivo de la cabeza se me han dado las cosas”, concluyó Ormeño.