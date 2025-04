Cantante Guerrero revienta a César Ramos y explota contra la Liga MX: 'Parece amateur'

Las controversias en la Comisión de Árbitros de la Liga MX parecen no tener fin. En esta ocasión, Fernando “Cantante” Guerrero, exárbitro y ahora analista, levantó la voz para señalar un presunto error en la designación arbitral para el duelo entre Tigres y Pumas, correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2025.

La crítica de Guerrero a la Liga MX

Guerrero cuestionó públicamente que César Arturo Ramos Palazuelos haya sido nombrado para impartir justicia en el partido de los felinos del norte ante los universitarios, luego de que ya había dirigido a Tigres en la Jornada 16 frente a Pachuca. Según el exsilbante, los reglamentos internos impiden que un árbitro repita con el mismo equipo en jornadas consecutivas.

A través de sus redes sociales, el Cantante criticó con dureza la decisión. “César Ramos no puede dirigir a equipos en jornadas seguidas J16 y J17 va a arbitrarle a los @TigresOficial nuevamente. Increíble que pase esto en el arbitraje mexicano. NUNCA HABÍA SUCEDIDO ALGO ASÍ @LigaBBVAMX. @Arbitraje_MX dejen de hacer cosas que no son correctas, no están en una Liga Amateur”, publicó.

🚨🚨César Ramos no puede dirigir a equipos en jornadas seguidas J16 y J17 va a arbitrarle a los @TigresOficial nuevamente.

Comisión de Árbitros no se ha pronunciado

Hasta el momento, la Comisión de Árbitros no ha emitido una postura oficial respecto al señalamiento de Guerrero. En sus canales de comunicación, únicamente aparecen las designaciones arbitrales de los diferentes torneos que organiza la Federación Mexicana de Futbol.

El partido entre Tigres y Pumas es clave en la definición de puestos para la fase final, especialmente para los auriazules, por lo que la designación del silbante cobra aún mayor relevancia. La polémica vuelve a encender los reflectores sobre el trabajo arbitral en México, justo cuando la exigencia es máxima rumbo a la Liguilla.

