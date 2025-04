Cruz Azul llena CU: La Máquina se hace sentir sin tener casa propia

Aunque Cruz Azul no cuenta actualmente con un estadio propio, eso no ha sido impedimento para que su afición se haga presente en cada partido como local. Ya sea en Ciudad Universitaria o en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, La Máquina ha demostrado que su hinchada no conoce de distancias ni obstáculos.

En las ocho jornadas que ha disputado como local en el Clausura 2025, Cruz Azul ha reunido un total de 155,789 asistentes, una cifra que refleja el respaldo constante de su afición.

Cruz Azul ha tenido buena asistencia en el torneo | IMAGO 7

Así ha sido al asistencia de la afición de Cruz Azul

Los números comenzaron de forma modesta: nueve mil 732 asistentes en la Jornada 1 ante Atlas; diez mil 74 en la Fecha 3, y diez mil 733 en la Jornada 6. Sin embargo, el apoyo fue creciendo con el paso de las fechas.

En la jornada 8, contra Querétaro, se registraron 11 mil 477 asistentes, y en la Fecha 11 ante Rayados de Monterrey, el número se disparó hasta 22 mil 895. Aunque en la Jornada 12 hubo un ligero descenso con 15 mil 933 personas, el equipo vivió sus mejores entradas en las fechas más recientes.

La asistencia celeste ha aumentado | IMAGO 7

Primero, en el Estadio Cuauhtémoc frente a Pumas, donde se registró la mejor entrada del torneo con 37 mil 561 aficionados. Luego, en la última jornada como local en CU, 37 mil 349 seguidores celestes llenaron las gradas para apoyar a su equipo ante León.

Así ha aumentado la asistencia de Cruz Azul | CAPTURA