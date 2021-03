Andrés Lillini: 'Ante Cruz Azul, Pumas debe estar en su máxima capacidad'

Pumas consiguió su segunda victoria del torneo, pero no hay tiempo para celebrar, pues el domingo enfrentarán a Cruz Azul, equipo que para Andrés Lillini cuenta con la mejor plantilla de la Liga MX y que podrían hacer sufrir a los universitarios si no salen en su mejor versión.

“Un equipo de estas características, de lo que es Pumas, de lo que es la filósofa y espíritu, que va a le jugar de tú a tú. Jugamos en casa y vamos a defender esta localía, tenemos 24 leones que no dejan de luchar, sin perder el objetivo que es entrar a la Liguilla, Cruz Azul es un rival con el que debemos estar en nuestra máxima capacidad, porque si no seguramente la vamos a pasar mal”, señaló Lillini.

“No creo que tenga peso, sería un gran error nuestro pensar que lo pasó en la Semifinal lo podemos usar, vamos a enfrentar al mejor plantel del futbol mexicano, lo que pasó ya no sirve de nada, es un partido nuevo y necesitamos ganar para acercarnos al objetivo que es estar en Liguilla”, agregó.

Sobre el valor que tiene el triunfo ante Santos, el timonel felino aseguró que se trata de bocanada de oxígeno, misma que sirve para cortar de raíz los rumores que apuntan a una falta de actitud por parte de sus dirigidos.

“Me voy con la satisfacción de haber ganado un partido difícil, me gustó que vivimos unas semanas de mucha presión y el equipo respondió, sepultó todas las conjeturas que había sobre la actitud.

"Somos un equipo así, que suplimos carencias con carácter y me voy feliz porque me gusta ganar y porque los jugadores se lo merecen. La victoria es muy importante, una bocanada de oxígeno, necesitábamos salir de esta inercia, lo hemos hecho a nuestra manera, el equipo ganó y esto es de resultados , habrá a quien le guste y a quien no", apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: PUMAS FIRMÓ VICTORIA ANTE SANTOS Y PUSO FIN A RACHA DE SEIS JUEGOS SIN GANAR