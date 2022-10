Andrés Lillini: 'Di lo que tenía quedar, pero no alcanzó para el título'

Después de haber sido cesado dela dirección técnica de Pumas, Andrés Lillini se dio tiempo de analizar la jornada de la Champions League, y al término reconoció que los resultados fueron los que terminaron dejándolo fuera del Club Universidad.

"Di todo lo que tenia que dar y lamentablemente no me alcanzó para darles un título, espero haber dejado cosas buenas junto con mi cuerpo técnico.

"Los resultados siempre hacen tomar una decisión final. Tuve una charla con el presidente y al final se da la decisión y es bien aceptada de mi parte. Los jugadores van a andar bien, son chicos que tienen talento y espero me dé la razón el tiempo de que van a salir adelante", dijo a TNT.

Asimismo, el técnico argentino reconoció que haber sido el entrenador del primer equipo auriazul, es la mejor experiencia que ha tenido en su carrera.

"Sí, porque me he formado en algo que no pensaba hacerlo y porque me quería preparar muy bien en la formación del futbolista. Hace dos años y medio me tocó afrontar esta situación, me gustó, se gestiona mucho, enriquece muchísimo, pero dependes de los resultados y cuando uno firma sabe que de eso vive", expresó.

