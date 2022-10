Andrés Lillini se despidió de Pumas: 'Siempre serán parte de mi vida'

Este martes la historia de Andrés Lillini como entrenador de Pumas llegó a su fin, pues la directiva decidió que el estratega argentino no siguiera al frente del proyecto, luego de que firmara su peor torneo como mandamás universitario al no estar ni siquiera en el Repechaje por ser penúltimo de la tabla general.

Es por eso por lo que el director técnico subió un video en sus redes sociales, en el que se despidió de la afición y jugadores universitarios, en donde agradeció los momentos que vivió en el Pedregal, en donde destacan las dos finales que perdió, una de Liga MX ante León y otra ante Seattle Sounders de Concachampions.

“Este video es para despedirme, junto con mi cuerpo técnico voy a cumplir cinco años aquí, tengo un sentimiento muy grande por cada uno de ustedes, lo que me han transmitido siempre, soy un agradecido. Soy un agradecido de que Pumas haya pasado por mi vida eternamente

Gracias a todos por el apoyo incondicional que han demostrado siempre. Hemos dado lo máximo, no pudimos llegar a donde nosotros y ustedes querían, y seguramente lo harán, porque el equipo lo va a lograr. Siempre Pumas será una parte importante en mi vida profesional, gracias. No tengo más que palabras de agradecimiento. Hasta aquí hemos llegado y me llevo un gran sentimiento. Gracias”, sentenció.

Andrés Lillini llegó a Universidad Nacional para trabajar en las fuerzas básicas, pero la repentina salida de Michel González le dio la oportunidad de ser entrenador del primer equipo de forma, sus buenos resultados lo llevaron a quedarse de forma definitiva en el banquillo, hasta el día de hoy.

Andrés Lillini se despide de @PumasMX Hoy deja de ser entrenador del equipo universitario tras quedar fuera de puestos de repechaje pic.twitter.com/BGgbuvwQ2w — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 4, 2022

