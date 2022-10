Cruz Azul: Falleció Jesús Del Muro, primer campeón con La Máquina

Se ha informado el fallecimiento de Jesús Del Muro, jugador histórico de Cruz Azul, campeón con los Celestes en 1968-69.

Mediante sus redes sociales, el club expresó su pésame. Lamentamos el sensible fallecimiento de Jesús Del Muro, ex jugador y ex técnico Celeste. Con La Máquina, Del Muro consiguió el primer título de liga y el primero de copa”.

El escrito fue acompañado con una imagen pulcra en negro. La institución deportiva deseó pronta resignación a sus familiares y amigos.

Asimismo, en otra publicación ahondaron más en el legado del cementero. “Campeón con La Máquina en la 1968-1969, tres Copas del Mundo con la Selección Mexicana, investido al Salón de la Fama. Se va un grande del futbol mexicano”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: POTRO GUTIÉRREZ: VE MÁS CERCANO UN CAMPEONATO DE CRUZ AZUL QUE UN QUINTO PARTIDO DEL TRI