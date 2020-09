Andrés Lillini: 'Iturbe se disculpó por enojo al salir de cambio'

Al minuto 66 del juego entre Pumas y Necaxa, Andrés Lillini, técnico universitario ordenó el cambio de Juan Manuel Iturbe por Facundo Waller, situación que causó el enojo del mediocampista paraguayo.

Respecto a la actitud de su jugador al salir de cambio, el timonel aseguró que tras el silbatazo final, el futbolista ofreció disculpas a todo el grupo.

"Lo de Juan (Iturbe) fue la adrenalina de no querer salir del juego, pero en el vestidor ofreció disculpas al cuerpo técnico y jugadores, no es lo correcto y no está justificado pero se entiende”, declaró Andrés Lillini.

Por segunda semana consecutiva Pumas volvió a ser víctima de sus propios errores disciplinarios, sin embargo, en esta ocasión el conjunto auriazul logró rescatar el empate en la recta final, resultado que dejó insatisfecho al entrenador aunque destacó el esfuerzo de sus jugadores.

"No me gusta empatar y no me gusta empatar de local, pero el ritmo del partido no fue fácil. Creo que el resultado sirve por las circunstancias del partido pero no me gusta dejar ir puntos de casa”, confirmó el timonel argentino.

"Se nos presentó un partido difícil porque nadie planifica quedarse a los 12 minutos con un jugador menos, quisimos modificar con los que teníamos adentro de la cancha, pero rescato la valentía del grupo, es un equipo valiente", agregó el estratega.

