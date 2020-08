Andrés Lillini: 'No usé a Pumas de trampolín para ser entrenador'

Andrés Lillini fue ratificado como técnico de Pumas para lo que resta del Torneo Guard1anes 2020, sin embargo, el argentino no se ve a futuro como entrenador del primer equipo, ya que prefiere concentrarse en la cantera, pese a ello, aseguró que va a dar todo por sacar buenos resultados el tiempo que dure al frente del primer equipo.

“Yo no quiero ser técnico, yo no usé a Pumas de trampolín para hacer mi carrera de entrenador, quiero que eso quede claro.

“Sé que no tengo un solo comentario a favor, pero soy un hombre que siempre tuve que romper muchas barreras por el hecho de que no fui futbolista profesional y no tengo un apellido que respalde mis acciones, pero voy a dar todo, no me voy a bajar de mi disciplina”, expresó a RÉCORD.

Andrés Lillini está consciente de que hay quienes dudan de su capacidad al frente del primer equipo de Pumas; sin embargo, no es algo que le quita el sueño, ya que no es primera vez que tiene que demostrar de lo que es capaz.

“No, no me veo. Estoy convencido de esto, pero mi futuro al frente de Pumas después de este torneo y que todo salga bien, no me veo siendo el entrenador de la Primera División de Pumas, sí me gustaría y ojalá se pueda, ser el director de fuerzas básicas muchos años.

“Y sí le voy a poner el pecho porque me lo explicaron, me lo pidieron y los jugadores también pusieron su palabra, y sé que las cosas nos van a salir bien. Lo tomo como una responsabilidad muy grande en mi carrera profesional, la más importante, es un desafío sumamente difícil de planificar en la mente porque uno no piensa que Pumas va a pasar por tu vida”, dijo.

