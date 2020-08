Andrés Lillini: 'Aunque no guste, Pumas no cambiará su fórmula'

Luego del amargo empate entre Pumas y Mazatlán, Andrés Lillini, técnico de los universitarios, aseguró que pese a que exista gente a la que no le agrade el estilo de juego de su equipo, éste no ha perdido, por lo que seguirá utilizando la misma fórmula a lo largo del Guard1anes 2020.

“La situación estadística la tomo bien porque no nos ha ganado nadie y no hemos salido de los primeros lugares. Hoy, aunque moleste, contra la gente de paladar fino y no le gusten estas cosas, éste es un equipo formado así y no sacaremos el pie de apostar a un proyecto de estar en primeros lugares, ser protagonistas y jugar con chavos de cantera”.

“Hay gente que esta reacia a eso y yo, o el que venga, seguiremos así. Los que no estuvieron hoy fue por problemas físicos y uno echa mano de lo que tiene y tenemos la cantera, estoy convencido que podemos aportar mucho de los jugadores de calidad. Son bastantes burdos en los análisis con este plantel. No hemos perdido. No ganamos porque a lo mejor no tenemos el pase que tú dices hacia adelante y tampoco perdemos porque defendemos bien”, declaró el estratega en conferencia de prensa.

El argentino no duda en su equipo y dijo estar seguro que calificarán a la Liguilla e incluso serán protagonistas, pese a sus limitaciones.

“Este equipo se va a meter a Liguilla no me cabe ninguna duda, por todo el el esfuerzo que han hecho, con las limitaciones propias, como todo equipo, sabemos nosotros mismos de nuestras limitaciones y creo que va a ser protagonista de la Liguilla porque no ha perdido, porque ningún rival lo ha superado y en los últimos partidos, la última de gol la última la tuvimos nosotros”

“Protagonista este equipo va a estar seguro porque los chicos están convencidos de una idea, tenemos que mejorar, soy el primero que quiere mejorar”, explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: ANDRÉS LILLINI SE MANTENDRÁ COMO DT DE LOS UNIVERSITARIOS HASTA EL FINAL DEL APERTURA 2020