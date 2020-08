Andrés Lillini: 'El proyecto en Pumas es volver a las bases'

Pumas ya tiene técnico de manera definitiva para lo que resta del torneo Guard1anes 2020: Andrés Lillini, quien para la directiva es el idóneo para dirigir al primer equipo, pero sobre todo para regresarle a Universidad su esencia en cuanto a cantera se refiere, pues el argentino conoce las fuerzas básicas auriazules como la palma de su mano, pero él tiene claro que la oportunidad es algo que los jóvenes felinos tendrán que ganarse.

"El proyecto es uno solo y es volver a las bases que se han hecho históricamente. Apuestan por mi conocimiento en la cantera y los jugadores grandes saben que el que juegue bien va a estar; yo no tengo ningún problema en poner un chico de 17 años si estoy convencido de que puede hacer cosas buenas para el equipo.

"No voy a debutar por debutar porque eso sería una locura, pero sí creo que la directiva pensó en dar el paso siguiente del proyecto y que era el hombre ideal, se decidieron por mí y ojalá que yo esté a la altura de las circunstancias", dijo Andrés Lillini a RÉCORD.

Lillini confía a ojos cerrados en el talento que hay en la cantera auriazul, al grado de que los jugadores experimentados saben que él pondera a los juveniles que se la ‘jugará’ con ellos, pues es parte de su filosofía.

"Yo en iguales condiciones siempre voy a poner al chavo de la cantera y eso lo saben todos, ese es el emblema que voy a mantener en el club mientras yo esté. El chiste es consolidarlos y que el técnico que esté no tenga que salir a buscar, espero que este torneo sirva para eso, y si me toca arriesgarme, soy valiente, no tengo problema", expresó.

Finalmente, Andrés Lillini sabe que tiene un plantel corto en número, pero grande en talento, por ello está convencido de que estarán en la Liguilla: “Son 22 jugadores y con eso tenemos que andar, sino mirar hacia donde yo estaba y confiar en esos chicos que siempre les dije que iban a jugar en la Primera División.

"Estamos para entrar a la Liguilla sin pasar sobresaltos. Este es un grupo muy unido que tiene talento y el respaldo de los chicos canteranos a los que todos los días les he metido en la cabeza que son el futuro de esta institución y hoy que tienen la oportunidad lo tienen que demostrar”, señaló.

"PUMAS SIEMPRE FUE ASÍ"

Y aunque Andrés Lillini tiene plena confianza en el talento que hay en las fuerzas básicas de Universidad, aseguró a RÉCORD que entiende que la afición quiere resultados y jugadores consolidados; sin embargo, dijo que está seguro de que cuando la gente vea la calidad en sus jóvenes, va a cambiar de opinión, porque además así ha sido la filosofía universitaria a lo largo de la historia.

"Entiendo a la gente que no tiene a alguien de nombre, pero las circunstancias son esas. Pumas siempre fue así, y ahora se está haciendo un proyecto y el aficionado va a sentir un gran gusto por competir y hacerlo con jugadores de la casa, que se perdió en algún momento, pero se va a recuperar y no tengo duda.

"Que la afición se sienta segura de que este equipo va a competir a un gran nivel y les vamos a dar más alegrías de las que creen que les podemos dar porque somos un equipo trabajador y humilde, y la afición lo va a disfrutar", explicó.

