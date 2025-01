Antonio Mohamed aún se siente en deuda con Pumas: “Me fui antes”

A un par de días de hacer su debut como nuevo entrenador de Toluca para este Clausura 2025, el estratega argentino Antonio Mohamed confesó que aún se siente en deuda con Pumas, institución que abandonó sorpresivamente a menos de un año de su llegada.

Mohamed renunció a Pumas a finales de 2023 | IMAGO7

En entrevista para ESPN el ‘Turco’ mencionó que no se reprocha nada de su paso por Pumas pues lo entregó todo, pero entiende perfectamente que los aficionados auriazules tengan resentimientos hacía él por su renuncia y por esa misma razón se siente en deuda con el equipo.

“No me reprocho nada. Tengo una deuda con Pumas, lo tengo claro, porque me fui antes. Si soy recriminado, lo entiendo. Yo no puedo ponerme en lo que opine la gente. Guardo un cariño y respeto enorme por el club. Lo que me toque lo aceptaré. Yo siempre fui leal, fui sincero con lo que me pasaba por dentro”, declaró Mohamed.

Mohamed enfrentará a Pumas en la J4 | X: @Toluca

Mohamed volverá al Estadio Olímpico Universitario el 29 de enero cuando Toluca enfrente a Pumas en duelo correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2024.

Mohamed quiere al América en Liguilla

El ‘Turco’ Mohamed la tiene claro que América es uno de los favoritos al título este torneo y las Águilas buscarán seguir escribiendo historia, pero pese a la última eliminación que sufrió Toluca a manos del Tricampeón, el estratega argentino quiere enfrentarlos este torneo en la Liguilla.

“Va a ser difícil porque parten de mucha confianza y seguridad. Las rachas son para romperse. Hay buenos equipos que se arman fuerte y le van a dar esa pelea al América. Me tocó estar dentro y cuando tienes para matarlo, hay que aniquilarlo. América es América y este año va a ser muy competitivo y va a ser difícil sacarle el trono al América

Mohamed pide al América en Liguilla | X: @Toluca

“Lo enfrenté poco (a André Jardine) en San Luis, con América en un partido y me encantaría un cruce en liguilla con América”, declaró el Turco para ESPN.

