Auxiliar de Lillini sobre su llegada a Pumas: 'Haremos un bonito matrimonio'

Para el Torneo Apertura 2021, Pumas estrenará auxiliares: Hermes Desio y Gustavo Vargas, y aunque son diferentes, ambos coinciden en el deseo de hacer de Universidad un protagonista del futbol mexicano, y para ello, el argentino pondrá la pasión y el mexicano la garra auriazul, para así recobrar la grandeza de Universidad

“Le vengo a aportar mi pasión, soy una persona muy apasionada, vengo a contagiar esa pasión y vengo a aprender porque me ha llamado mucho la atención cómo entrenan, da gusto verlos entrenar, yo creo que podremos hacer un bonito matrimonio. Le he dicho a Andrés que ojalá estemos mucho tiempo porque eso quiere decir que hemos hecho las cosas bien”, dijo a RÉCORD Hermes Desio, quien fue director de las Selecciones Menores de Argentina.

Por su parte, Gustavo Vargas, quien fuera jugador y Campeón de Pumas en la Temporada 80-81 y Copa Interamericana 1981, aseguró que hará todo lo posible por inculcar el espíritu puma, con el que él creció.

“Aportaré experiencia, conocimientos, el famoso ADN de la Universidad y ojalá tenga la paciencia y la sabiduría para transmitir lo que es ser puma. Ojalá tenga la capacidad para transmitir eso y además hacer análisis y ser correctivo con jugadores de fuerzas básicas, y asertivo con los jugadores de afuera.

“Sabemos que estamos obligados a buscar el campeonato con las condiciones que tiene Universidad, no por los recursos porque está clarísimo que en economía no se puede competir, pero en futbol sí y tenemos que estar en los primeros lugares”, expresó a RÉCORD.

Finalmente, Hermes Desio, reconoció la satisfacción que le ha causado la manera en la que se trabaja en Universidad, y lo bien que se ha sentido con el recibimiento que le dio el equipo.

“Desde el primer momento me llamó la atención que estos jugadores no se guardan absolutamente nada, me atrevo a decir que muy pocas veces he visto la manera que tienen de entrenar”, señaló.

