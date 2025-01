Cuerpo técnico de Pumas pide explicación sobre penal no marcado ante Toluca

No entendió la decisión. En el cierre de partido entre Pumas y Toluca, la polémica se hizo presente por una mano dentro del área decisión Héctor Herrera, la cual no fue marcada como penalti. Ante esto, José Bazán, auxiliar técnico de Gustavo Lema, señaló que no entendió la decisión del VAR ni de Óscar Macías de no pitar la pena máxima.

Mano de HH no señalada como penal | IMAGO7

En el tiempo de compensación, una jugada controversial fue revisada por el VAR, pues ‘HH’ tocó el balón con el brazo dentro de su propia área. Ante las imágenes, Bazán dijo que estimaba seguro que se marcaría penalti, pues la mano fue “muy clara”. Incluso, el auxiliar explicó que ya buscaba tirador, por lo que le sorprendió la decisión arbitral.

“Yo no sé los argumentos que usó el referido porque en verdad no lo escuché, no se escuchó, le pedí explicación y tampoco me la dieron. Nosotros estábamos buscando a ver quién iba a ser el pateador de penal, yo estaba seguro que era penal. Pero después él argumentó algo y yo ya me quedé callado porque no entendí esa parte”, comentó.

El árbitro revisó la polémica jugada en el VAR | IMAGO7

Alex Padilla tendrá su oportunidad en la portería de Pumas

Sobre el tema de lo portería, Bazán dejó en claro que la decisión de que arquero será titular es de Gustavo Lema. Cabe recordar que Pablo Lara ha iniciado los primeros cuatro partidos, mientras que Alex Padilla, quien llegó como refuerzo para esta campaña, aún no ha tenido minutos. Ante esto, el auxiliar técnico dijo que el canterano lo ha hecho de forma correcta, por lo que solo queda disfrutar y en el caso de Alex, esperar a que llegue su turno.

“Pablo está haciendo partidos excepcionales y Alex está entrenando muy pero muy bien. Yo pienso que ya se va a dar ese tiempo donde ataje Alex y ahí ya se tomará la decisión quién seguirá en el arco. Pero por el momento hay que disfrutar de Pablo, está salvando al equipo cuando lo necesitamos. Está jugando con mucha personalidad. De Alex, yo estoy seguro que cuando le toque la oportunidad lo va a hacer muy bien”, declaró.

Alex Padilla no ha debutado con Pumas | IMAGO7

