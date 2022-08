Dinenno sobre Pumas vs Barcelona: "Desde el minuto cero al 90 vamos a competir"

Los Pumas de la UNAM realizaron su entrenamiento de este viernes en el Centro de Alto Rendimiento de Saint Cugat con la mira firme en que tienen que competir desde que "el minuto cero" cuando silbe el árbitro cuando jueguen contra el Barcelona por la disputa del Trofeo Joan Gamper.

Uno de los futbolistas que tienen más claro el objetivo es el delantero argentino Juan Ignacio Dinenno, quien no ha estado tan afortunado en los últimos partidos frente al gol, pero sabe que es cuestión de tiempo para cambiar el rumbo y aseguró que Pumas va a competir de tú a tú en este duelo de corte internacional.

“Jugamos contra un superequipo, de los mejores del mundo y tenemos que estar a la altura, porque es lo que queremos: queremos competir. Vamos a salir con la esperanza de ganar el partido; si no, no hubiéramos venido hasta acá. Sabemos que es complicado, que es difícil, que va a ser una prueba de fuego para nosotros porque es un partido en el que no te puedes equivocar porque son muy buenos. Hay que tratar de achicar el margen de error, pero lo vamos a disfrutar. Desde el minuto cero al 90 vamos a competir, vamos a tener la cabeza en ganar”, afirmó el argentino.

Asimismo, aseguró que no existe un manual para ganarle al Barcelona, pues depende del planteamiento táctico y la efectividad que se tenga. “Explicaciones o maneras de ganarle, yo creo que dependen mucho de cada uno. Nosotros vamos a ir con un plan de juego que estamos trabajando. Se gana compitiendo, siendo muy efectivo. Creo que la clave para poder competir es ser demasiado efectivo”.

Dinenno afirmó que la experiencia que están viviendo es única y que no representa una vitrina para el equipo, pues el Club Universidad es grande. “Viviendo una experiencia única para algunos de nosotros, para la gran mayoría. Lo estamos disfrutado, entrenando a ‘full’. No nos podemos quejar, tenemos todo”.

“Vitrina tenemos cada fin de semana que usamos esta camiseta. Este club es muy grande, es enorme y no hace falta jugar un partido de esta índole para tener posición. Jugar en la liga mexicana y en Pumas es muchísimo”.

El delantero auriazul confía en que podrá anotar, aunque su prioridad es que el equipo pueda competir. “Tengo la esperanza, la fe de poder hacer un gol. Vamos a competir y en esa competencia yo tengo fe en que nos va a ir bien y voy a tener la oportunidad de hacer goles”

Por su parte, Carlos Gutiérrez destacó la labor que Dani Alves ha tenido para el conjunto, pues el brasileño se ha encargado de transmitir sus conocimientos sobre el equipo rival a todos los universitarios.

“Nos ha dicho qué les gusta, qué no les gusta que les hagan en la cancha. Nos ha dado algunos ‘tips’ y somos bastante afortunados de tenerlo de nuestro lado”, comentó.

De igual manera, el mediocampista aceptó que el equipo está motivado por lo que representa enfrentar al cuadro culé en su casa, pues este tipo de duelos representan mucho para los jugadores.

“Muy motivados por jugar este partido, por lo que representa el Barcelona y creo que nos adaptamos bien. Estamos muy bien para enfrentar este partido. Para nosotros representa mucho porque siempre queremos cruzarnos con estos equipos importantes y ver dónde estamos parados. Es una experiencia inolvidable”.

