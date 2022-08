Kikín sobre Pumas vs Madrid del 2004: 'La gente solo pensaba en cuántos goles nos iban a meter'

A tan sólo unos días (31 de agosto) de que se cumplan 18 años de que Pumas venció al Real Madrid, el Club Universidad vivirá el doningo otro momento histórico, pues el enfrentará al Barcelona por el Trofeo Joan Gamper, pero sino se creen capaces de vencer a los culés, no lo harán.

Y es que para Joaquín Beltrán, Francisco Fonseca y Sergio Egea, integrantes de los felinos que ganaron el Trofeo Santiago Bernabéu en 2004, no hay mayor consejo para los Pumas actuales que el disfrutar el juego y sobre todo creer que pueden ganar.

"Íbamos contra los Galácticos y la gente sólo pensaba en cuántos goles nos íbamos a traer, Pero nosotros en el interior y con hugo sánchez como técnico Se mostró bajando mentalmente en que le podríamos competir al real madrid, que podíamos ganarles y lo creímos. Si no crees las cosas es imposible lograrlas, tanto lo creímos que ganamos, y tal ve nadie creyó y la clave fue creer que no eramos inferiores a nadie, y ahora es lo que tienen que hacer, creérselo y la afición cree en ellos, ahora que ellos se convenzan", expresó a RÉCORD el 'Kikín' Fonseca.

Por su parte, Joaquín Beltrán, capitán de aquellos Pumas, "Que confíen y disruten. Nosotros enfrentamos a los Galácticos, un equipo que hizo época con todos sus grandes jugadores y nos generó mucha ilusión. Sabíamos que debíamos hacer un partido casi perfecto, que los primeros 15 minutos iban a ser fundamentales para adaptarnos y la clave fue esa que nos adaptamos en los primeros 15 minutos, fuimos ordenados y no renunciamos a generar opciones de gol y cuando Israel hizo el golazo no nos volvamos locos, no perdimos nunca la concentración y la confianza de poder ganar el partido".

EMOCIONÓ JUEGO ANTE GALÁCTICOS

Si alguien fue fundamental para que Pumas fuera a Madrid a disputar el Trofeo Santiago Bernabéu y venciera a los Galácticos, fue Hugo Sánchez, quien en 2004 tocó la gloria con Universidad al ser Bicampeón en México y además fuera la 'causa' por la que los Merengues invitaron a Pumas. Pero además de dirigir en la cancha, el Pentapichichi fungió como guía de turistas, pues el mismo Hugo llevó a Pumas a recorrer Madrid.

"Fue muy emocionante cuando Hugo nos dijó que íbamos a jugar ese torneo de tanto prestigio. Fue muy padre llegar a Madrid, conocer la ciudad, Hugo nos había preparado un tour para conocer lugares como el Museo del Prado, el Palacio Real, la Puerta de Alcalá; pudimos ver un partido de Champions del Real Madrid, otro de Copa del Rey del Atlético de Madrid, entrenamos en Las Rosas donde entrena la Selección Española', dijo a RÉCORD Joaquín Beltran

Por su parte, Sergio Egea, quien era auxiliar de Hugo Sánchez en aquel 2004 inolvidable para el Club Universidad, señaló que:"Por la mentalidad de Hugo Sánchez, no fuimos de paseo, sabíamos del rival y su jerarquía, pero teníamos confianza y un estado anímico muy bueno y sabíamos que los jugadores lo iban a dar todo porque tenían entrega total".

