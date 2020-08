Favio Álvarez: 'A Pumas lo daban por muerto antes de arrancar el torneo'

“Nos daban por muertos”, fue lo que dijo Favio Álvarez al señalar que pese a todo lo que se le presentó al equipo al arranque del torneo, hoy son el único invicto; sin embargo, delante tienen a Tigres, un rival complicado, pero que tampoco es superior a Universidad. Incluso, el atacante argentino dejó claro que Pumas no es inferior a nadie.

“Confío en mi equipo y no me siento menos que nadie, sea Tigres, América o Cruz Azul, sabemos de nuestras limitaciones, pero no somos menos que nadie.

“Nos daban por muertos antes de arrancar el torneo y hemos demostrado todo lo contrario. Me causa gracia (que Tigres sea favorito), vamos a ver porque dentro de la cancha somos 11 contra 11 y nosotros seguiremos plasmando nuestra idea, sabemos que es un gran rival, pero si nos dan por muertos o no con Tigres, es de cada uno, yo confío plenamente en el equipo que tenemos porque no somos ni más ni menos que nadie”, señaló.

En tanto, Favio reconoció la jerarquía que tiene su rival en turno, pero no por eso Pumas dejará de hacer lo suyo para quedarse con los tres puntos de la siguiente jornada y así mantenerse invictos.

“Enfrentamos a un rival de mucha jerarquía, uno de los grandes igual que nosotros, pero nosotros pensamos en nuestro trabajo y demostrar lo que venimos haciendo para traer un buen resultado de Monterrey para seguir sumando”, dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: PRIMER EQUIPO, CON DOS NUEVOS CASOS POSITIVOS POR COVID-19