Gustavo Lema se va satisfecho tras su debut con Pumas: "Muy bien trabajado"

Se va contento en su debut. En su primer partido como director técnico, Gustavo Lema dejó claro que se va con sensaciones positivas después de obtener la victoria por 1 a 0 con Pumas ante Juárez.

"Muy contento por lo que se brindaron los muchachos, por cómo trabajar en el partido contra un rival muy difícil, con mucha jerarquía, muy bien trabajado, no nos podemos descuidar en esa búsqueda de ir por los tres puntos", comentó Lema.

En su primer partido al mando de Pumas, el estratega argentino tuvo que tomar decisiones complicadas, las cuales considera que son como la graduación para él: "Ahí es cuando te recibes como entrenador después de tantos años (con las decisiones difíciles), te tengo que decir que lo mismo me solucionan las cosas los muchachos que entran con esa predisposición con el entendimiento de lo que tienen que hacer".

Respecto a sus incorporaciones, el ex auxiliar técnico de Antonio Mohamed mencionó el tiempo que tenían considerado para cada uno de sus refuerzos: "Teníamos contemplado que por ahí tuvieran minutos, cuándo y cuánto, eso lo iba a determinar el partido. El Melli había estado ahí con unos problemitas estomacales y pensamos utilizar lo menos, con Piero que pensamos utilizarlo más, decimos que había que reforzar las bandas y más con la expulsión".

Finalmente, Gustavo Lema habló sobre la invocación en el VAR Al momento de dar a conocer su veredicto con el audio local: "Por un lado me parece bueno y esclarecedor para el público, porque uno no sabe bien, si se pudiera hacer más dinámico y hasta decir que fue lo que vio o lo que se revisó, porque lo que dan es la decisión final, pero desde ese lado me parece bueno, lamentablemente es un momento difícil en el que todos vemos las cosas con un sesgo favorable hacia nosotros".

