The Best: Erling Haaland luce como favorito sobre Kylian Mbappé y Lionel Messi

RÉCORD ya está en Londres para cubrir la octava edición de los premios FIFA The Best, que galardonan a lo mejor del fútbol Mundial en la temporada 2022-23. Mañana, en el teatro Eventim Apollo, será elegido el mejor jugador del mundo, premio que muy probablemente se lleve a casa el noruego Erling Haaland por el triplete conseguido con el Manchester City (Champions, Premier League y FA Cup).

Estos premios reconocen el trabajo de jugadores, entrenadores, guardametas, desde el 19 de diciembre de 2022 al 20 de agosto de 2023, por lo que Leo Messi, a pesar de estar en la terna de nominados junto a Haaland y Mbappé, sólo será juzgado por la liga conseguida con el PSG y la Leagues Cup con el Inter de Miami.

El Mundial de Qatar 2022, conquistado por Messi, no entra dentro del periodo juzgado por este The Best, por lo que el argentino tiene complicado retener el galardón.

Muy probablemente, por el mismo triplete del Manchester City, Pep Guardiola puede alzarse con el The Best a mejor entrenador. Sería su segundo premio entregado por la FIFA después de haberlo ganado en aquel ya lejano 2011, luego de una brutal campaña con el Barcelona. El único entrenador que ha logrado dos reconocimientos de la FIFA es Jurgen Klopp, por lo que Pep podría igualarlo la tarde de mañana.

En la rama femenina, nadie discute a la gran favorita, Aitana Bonmatí. La ganadora del pasado Balón de Oro de la revista France Football cerrará con el The Best una temporada perfecta donde levantó la Copa del Mundo con España y la Champions League con el Barcelona.

Además, la FIFA reconocerá al mejor guardameta masculino y femenino, Premio Puskas, al mejor gol de la temporada, el Premio FairPlay, el once ideal masculino y femenino de la FIFA y el premio al Fan de la FIFA. Las estrellas del fútbol estarán reunidas en Londres y la transmisión se podrá seguir en streaming a través de la página oficial de la FIFA.

