Jesús Molina, sin miedo a vestir jersey de Pumas: 'Sé lo que se juegan y la responsabilidad'

Si alguien sabe lo que es defender a un equipo grande del futbol mexicano, es Jesús Molina, por lo que asegura que ni le pesa ni lo espanta ahora vestir la camiseta de Pumas, pues sabe la responsabilidad que implica y que incluso acepta.

"No es algo que me espante. He tenido la bendición de estar en otros clubes importantes y hoy que me toca venir a un grande como es Pumas.

"Sé lo que se juegan, la responsabilidad, sé de la exigencia de la afición, la prensa y la directiva, y estamos trabajando para poner a Pumas donde se merece que es al menos en los primeros cuatro", dijo a RÉCORD.

El futbolista, quien ya jugó en Chivas, América, Tigres, Rayados y Santos, donde incluso alzó títulos de liga con las Águilas y los laguneros, reiteró su deseo de ahora hacer historia con el Club Universidad.

"Estoy con mucha hambre de seguir ganando campeonatos porque es una sensación única y quiero volver a sentirla. El trabajo y los resultados que se han dado en diferentes equipos es lo que me da para poder tener ese cartel a pesar de la edad seguir con una trayectoria tan buena, soy un bendecido, me considero privilegiado, y estoy con mucha hambre de seguir ganando campeonatos porque es una sensación única y quiero volver a sentirla.

"La realidad es que sabemos que en equipos así se vive una presión diferente, para todos los que pertenecemos a esos equipos sabemos que siempre va a exigir presión y exigencia, y con Pumas no es la excepción", expresó.

