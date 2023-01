Dani Alves: Rafa Puente Jr, DT de Pumas, dice que no hay acusación formal sobre su jugador

Rafael Puente del Río, entrenador de los Pumas de la UNAM, habló sobre la situación que vive Dani Alves, en donde se ha mencionado en medios españoles que sería detenido este viernes.

El estratega universitario declaró que de acuerdo a la información que tiene por medio de la directiva auriazul, es que no existe ninguna acusación formal en contra del brasileño.

"Todo el aparato legal de la institución seguramente tendrá que hablar con él y tendrá todo el apoyo para ponerse al tanto de su situación personal", explicó Puente del Río.

En entrevista con WDeportes, Rafa Puente Jr. explicó que sería "imprudente" de su parte emitir alguna opinión al respecto de un tema que desconoce, ya que él y los directivos universitarios sólo saben el desafortunado familiar de la pérdida de la madre de su pareja, situación que hizo que se fuera del país.

"Es un poco imprudente emitir un juicio sobre un tema del que desconozco, son rumores, no soy experto en temas legales, pero formalmente que sepa o que me lo haya notificado la directiva, no existe una acusación formal en contra", sentenció el entrenador de los Pumas.

RAFA PUENTE HABLÓ SOBRE LA SITUACIÓN DE DANI ALVES Ojo a lo que nos dijo el DT de Pumas sobre el astro brasileño y su acusación de agresión sexual en España EXCLUSIVA @PasionWFM pic.twitter.com/u0ILgsiCIb — W Deportes (@deportesWRADIO) January 18, 2023

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - DANI ALVES SERÁ DETENIDO TRAS PRESUNTA AGRESIÓN SEXUAL EN BARCELONA; APUNTAN MEDIOS DE ESPAÑA