Rodrigo Aguirre, a favor de que Rayados y Tigres fichen jugadores de jerarquía

Rayados y Tigres han tomado protagonismo en los fichajes en los últimos años, y Rodrigo Aguirre, delantero de Monterrey, evitó entrar en polémica, pero aseguró que dichas operaciones ayudan a que la Liga MX tenga jerarquía.

“Yo creo que, si está a su alcance y tienen la posibilidad de contratar jugadores, no me voy a oponer, ¿quién soy yo para andar opinando sobre eso?, sin dida le da jerarquía a la liga tener jugadores buenos y le da competencia.

“No me pertenece a mi saber si está bien o después no tengo una opinión que sea certera si está bien o no, cada uno hace lo que puede darle satisfacción a su hinchada, en ese sentido, está bueno para darle competencia a la liga”, dijo Aguirre en conferencia de prensa.

Sobre la inminente contratación de Nicolás Ibáñez a Tigres, Rodrigo Aguirre comentó: “Al final el objetivo es en común, todos queremos ganar, no sólo los delanteros, el objetivo es lograr el título con base en lo que trabajamos. La rivalidad o la competencia lo tenemos con todos.

“Está bueno que los rivales también se preparen y tengan sus armas, pero nosotros estamos muy confiados y sabemos lo que podemos dar y lo que tenemos de puertas para dentro, estamos tranquilos, el objetivo de todos es ganar siempre”.

Aguirre ha formado un gran tridente junto con Rogelio Funes Mori y Germán Berterame, cosa que con la que se ha sentido cómodo el charrúa, pero deja la decisión de ponerlos juntos siempre al entrenador de Rayados, Víctor Manuel Vucetich.

“En lo personal, me sentí cómodo, el equipo se sintió cómodo más allá del sentimiento de los delanteros, cada uno trata se ser lo mejor, el que tiene la última palabra es Vuce, nos toca demostrar cuando nos toca, cuando se gana se puede corregir, yo creo que vamos en ese camino de conocimiento, de nosotros tres, tenemos pocos partidos jugando los tres juntos, cuando se gana podemos corregir más tranquilos, conociéndonos y dando lo mejor que sí”.

