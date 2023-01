Dani Alves será detenido tras presunta agresión sexual en Barcelona; apuntan medios de España

El futbolista brasileño de los Pumas, Dani Alves, será detenido el próximo viernes por una presunta agresión sexual en una discoteca en Barcelona, así lo reveló el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena3.

Los presuntos hechos sucedieron el pasado 30 de diciembre en el antro Sutton ubicado en Barcelona, España.

"Una chica presente en el lugar habría alertado muy nerviosa al equipo de seguridad de la discoteca sobre lo sucedido con Alves", reveló BTV y el Diari Ara el pasado 4 de enero.

Según estos medios, la chica habría relatado a los Mossos d' Esquadra que "Alves le habría introducido la mano por dentro de la ropa interior sufriendo tocamientos".

Un día después, el propio exjugador del Barcelona aceptó haber estado en el lugar, pero negó cualquier acusación en su contra.

"Sí, estuve en ese sitio, con más gente, disfrutando. Y quién me conoce sabe que me encanta bailar. Estuve bailando y disfrutando sin invadir el espacio de los demás. No se quién es esa señorita. Tú llegas a un baño y no tienes que preguntar quién está ahí. Nunca he invadido un espacio. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? No, por Dios", dijo Alves para el programa 'Y ahora Sonsoles' el pasado 5 de enero.

