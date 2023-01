Chicharito Hernández se declaró fan de Ángela Aguilar

Javier 'Chicharito' Hernández se ha declaró fan de la cantante de Ángela Aguilar, a quien dijo que conoce y que le gustaría poder cantar con ella en alguna ocasión.

El delantero de Los Angeles Galaxy halagó a la hija de Pepe Aguilar en entrevista con el programa Hoy.

"Me gusta Ángela Aguilar, es una increíble cantante, es una tipaza conocí a toda la familia Aguilar, todos, desde Pepe. También su señora, sus hijos, todos, y Ángela tiene una voz espectacular, me gusta mucho cómo canta Ángela, me encantaría cantar así", dijo Chicharito.

Finalmente, el Chicharito cantó un fragmento de la canción 'Qué agonía' la cual interpreta Ángela Aguilar junto a Yuridia.

