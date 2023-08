Jorge Ruvalcaba, de las academias de Estados Unidos al futbol europeo

El esfuerzo de Jorge Ruvalcaba sigue dando frutos. Y es que a poco más de un año de haber debutado en la Primera División con Pumas, el mediocampista se va a Europa, específicamente al Standard Lieja de Bélgica.

El mexicoamericano llegó a Universidad en 2021 luego de unas visorías (hechas por Carlos Cariño, exjugador felino) en California, donde comenzó a prepararse como futbolista profesional, aunque su debut llegó con Pumas en enero 2022, cuando entró de cambio en la recta final del juego ante Toluca, y la primera pelota que tocó fue el 5-0 del triunfo sobre los Diablos Rojos en el Estadio Olímpico Universitario.

"Jugué pura academia en la prepa en California. Saliendo de la prepa nunca tuve una beca para poder seguir, un año después salió y la acepté, y tristemente llegó la pandemia entonces no tuve el chance de jugar y me agüité mucho, hasta tenía pensado ya no jugar futbol.

"De la nada me dijeron que iba haber un amistoso y habría visores de Pumas y no me la creía. En el amistoso me fue bien y me vine a la Sub 20. Platiqué con mi papá porque tenía la beca de la universidad y dudé poquito, pero me dijo que tenía que arriesgar, que era una oportunidad que muchos quisieran tener y me vine, estaba estudiando ingeniería", dijo a RÉCORD en julio de 2022.

Incluso el mediocampista, considerado de las joyas de la cantera auriazul, siempre ha estado orgulloso de su origen mexicano.

"Trabajo muy duro, vengo de una familia muy humilde y mi papá me ha enseñado a siempre trabajar y eso lo que me tiene aquí.

"Mis papás trabajan en una prepa de allá. Mi mamá es cocinera y mi papá es el supervisor de limpieza, llegaron por su lado a Los Ángeles como a los 10 años y desde ahí viviendo allá", expresó el futbolista que fue debutado por el técnico Andrés Lillini e incluso fue seleccionado mexicano juvenil.

TAMBIÉN PODRÍA INTERSARTE: JORGE RUVALCABA Y LOS JUGADORES DE PUMAS QUE HAN LLEGADO AL VIEJO CONTINENTE