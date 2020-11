Julio González tras intimidar a Pocho Guzmán en penalti: 'Es mi estilo y creo que sí lo desconcentré'

Julio González, portero de Pumas, compartió cómo es que terminó dándole resultado el haber intimidado a Víctor Guzmán, jugador del Pachuca, a quien segundos antes de cobrar el penalti le aseguró que iba a fallar, y fue así, pues el tiro salió desviado.

"Es algo que intento hacer en los partidos, en cualquier no sólo con el 'Pocho', es mi estilo y creo que sí lo desconcentré un poco, al final me dijo unas palabras, nada malo, sólo que habíamos tenido un buen partido", explicó.

En tanto, el portero auriazul habló sobre la experiencia que ya tenía en Liguilla, pues en el Torneo Clausura 2016 y mientras jugaba con Santos enfrentó justamente a Pachuca y lo eliminaron en Cuartos de Final, pero aclaró que no por ello tiene una espina clavada con los Tuzos.

"Todos los partidos que he jugado en Liguilla han sido contra Pachuca, ahora soy un Julio más maduro, no lo veo como una revancha con Pachuca sino una revancha conmigo. Hoy soy un Julio feliz y Pumas me ha dado esa oportunidad y ahora lo que me importa es que pasemos a la siguiente ronda.

"Ahora fue mi debut en Liguilla con Pumas y sí fue como lo había soñado manteniendo el cero", sentenció.

