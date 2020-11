Pumas soportó todos los ataques de Pachuca y logró salir del Estadio Hidalgo con la ventaja que le dio el gol de Favio Álvarez al inicio del encuentro y ahora deberá finiquitar la serie el domingo en Ciudad Universitaria.

Y es que era momento de que el segundo mejor equipo del Torneo Guard1anes 2020 debutara en la Liguilla y lo hizo en los Cuartos de Final ante el Pachuca que llegó con el mejor de los ánimos después de haber eliminado de manera contundente (0-3) a Santos en el repechaje; sin embargo, todo fue en vano porque terminaron derrotados en su propia casa.

A Pumas le bastaron seis minutos de partido para que un disparo de Favio Álvarez dejara sin posibilidades al arquero Oscar Ustari, quien no detuvo la pelota que le dio la ventaja a Pumas. Pero Pachuca no dejó de insistir e incluso en varias ocasiones metió en aprietos a la zaga auriazul, pero el portero Julio González demostró que no hay necesidad de extrañar a Alfredo Talavera, pues él hizo un buen trabajo evitando que les arrebataran la superioridad.

Incluso, antes de que terminara el primer tiempo, el árbitro central Eduardo Galván determinó que había un penalti a favor de los Tuzos tras una falta de Juan Pablo Vigón, y fue el mismo Julio González quien ‘decretó’ que Víctor Guzmán no metería la pelota, pues en varias ocasiones le dijo que la fallaría y así fue, pues el ‘Pocho’ mandó el disparo a un costado.

Al final, Pumas tiene la ventaja sobre los Tuzos en los Cuartos de Final, pero aún falta el partido de Vuelta en Ciudad Universitaria, donde los felinos no perdieron en toda la fase regular.

