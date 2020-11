Pablo Barrera sobre Dinenno y Carlos González: 'Pumas tiene a dos animales en el área'

Pablo Barrera salió de Carlos González y Juan Ignacio Dinenno, quienes conforman el ataque auriazul, y es tal su talento, que el ahora jugador del Se cumplirá un torneo de quesalió de Pumas , por lo que conoce perfectamente a todo el plantel actual, incluyendo ay Juan Ignacio Dinenno, quienes conforman el ataque auriazul, y es tal su talento, que el ahora jugador del Atlético San Luis los considera sorprendentes.

“Yo estuve con ellos, con Carlos más tiempo, los dos son muy buenos jugadores. Dinenno por ejemplo el primer partido que jugó, me acuerdo que le di un pase, giró y anotó, tiene mucha hambre. Carlos y Dinenno como delanteros, a la hora de atacar son muy buenos, muy efectivos, ayudan al equipo a defender, se matan por el equipo. Pumas tiene a dos ‘animales’ en el área que si se les deja no perdonan”, dijo a RÉCORD.

Respecto a la actualidad de Pumas, Pablo, quien el torneo anterior era el capitán auriazul, expresó su seguridad en que Universidad tendría una buena temporada e incluso advirtió que hay que estar pendientes de lo que hagan.

“Sabía que harían un buen torneo, ya tenían muy clara la forma de jugar y creí que sería más complicado, pero Lillini e Israel López agarraron lo mismo que había con Míchel, como la intensidad y la táctica fija, que eso gana partidos. Se armó buen equipo, es un plantel sano y de buenas personas y si la Liguilla la hacen como hicieron el torneo, ojo con Pumas porque puede dar el campanazo y ser Campeón”, expresó.

SUDÁFRICA 2010, UN RECUERDO ESPECIAL

Respecto a su participación en la Copa del Mundo de 2010 y particularmente en el partido que México le gana 0-2 a Francia, donde él entro de cambio y generó el penalti con el que ganó el Tri, recordó el diálogo con el entonces técnico Javier Aguirre, el cual fue muy particular.

“El Mundial fue algo muy bonito y que en su momento no asimilaba porque todo fue muy rápido, no me la creía. Y son muchas cosas que viví, por ejemplo contra Francia me dolía el estómago no sé si de nervios o de querer entrar al campo.

“El Vasco me ve, no sé si yo tenía cara de miedo, me dijo ‘Valedor vas a entrar, ¿estás cagad..?’, le dije que no y me respondió que quería que me riera y disfrutara. En la jugada que me hacen el penal gritaba que me dieran la pelota y sentía que lo tenía (a Aguirre) en la nuca y me gritaba “¡encáralo!” y cuando me hacen el penal me gritó ‘¿Qué te dije? Que te lo ibas a llevar’. La verdad fue muy bonito”, compartió.

