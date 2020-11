Pumas: Chucho Ramírez no descartó que Carlos González salga del club

Luego de que El Francotirador destapara la posible salida de Carlos González a Tigres, Jesús Ramírez, presidente deportivo de Pumas, reconoció que será complicado mantener el plantel completo para el siguiente torneo, qunque también recalcó que están enfocados en la Liguilla.

"No es una decisión fácil, el ingeniero Silva y yo hemos platicado este tema y se quisiera mantener un plantel, pero también sabemos que hay imponderables, y si hay una oferta que le convenga al jugador y al club, pero repito, no es el momento y no estamos exentos de que algún jugador se pueda ir o no. Hay que esperar", indicó.

Ramírez destacó que, al tratarse de una época de mucho ruido por los fichajes, en Universidad tienen una comunicación interna muy sólida.

"De todo esto que se habla, toda la temporada sucede, muchas son especulaciónes y lo que más importa es concentrarnos en la Liguilla, y de las contrataciones, salidas, llegadas, no es el momento, eso se trabaja todo el año y estamos concentrados en Pachuca.

"Obviamente las especulaciones de que si viene, sale y demás, la comunicación interna ha sido fundamental y al jugador se le explica detalladamente porque no queremos que esté distraído, pero no es tiempo de estar viendo cosas externas, lo importante es culminar lo que falta del torneo", explicó.