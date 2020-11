Pablo Barrera: 'Tuca Ferretti significa como un padre para mí'

El Torneo Clausura 2009 marcó la carrera de Pablo Barrera, porque además de haber marcado el gol que le dio el Título a Pumas tras vencer a Pachuca, en ese momento era dirigido por Ricardo Ferretti, a quien después de regaños, gritos y sustos, terminó convirtiéndose en un técnico que significa mucho para el futbolista, al grado de considerar al Tuca como un padre.

“Él para mi significa mucho, podría decir que como mi papá porque es de los pocos entrenadores que no regala una oportunidad y eso me dejó muy marcado igual que unas cosas que me dijo cuando empezaba con el proceso de Primera División, él me exigía mucho, me gritaba y yo ya no creía aguantar.

“Pasó el tiempo y cuando empezó la pretemporada habló conmigo y me digo que me decía de todo porque sabía que tenía cualidades y de lo que era capaz, me dijo que tenía una oportunidad de oro y de ahí su exigencia fue menor, siempre al pendiente y hasta la fecha donde lo veo le agradezco, lo abrazo, lo veo como mi papá”, dijo a RÉCORD.

En tanto, Pablo Barrera recordó el gol que marcó en el juego de Vuelta de la Final ante Pachuca en el Estadio Hidalgo, y que fue ya en tiempo extra: “Lo veo y lo recuerdo, ha sido uno de los goles más importantes porque he tenido otros en Finales por ejemplo en la Copa Oro en Selección, que nunca lo voy a olvidar.

"En el momento en que me metiera Tuca tenía que hacer algo diferente dentro del campo, pero después del gol no recuerdo mucho, lo que se me vino a la mente era festejar con la porra porque sabía que con ese gol ya éramos Campeones”, indicó.

