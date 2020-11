Andrés Lillini: 'Sufrimos más de la cuenta porque perdimos la pelota'

El entrenador de Pumas, Andrés Lillini, demostró su inteligencia para realizar las lecturas de las fortalezas y debilidades de sus adversarios, ya que reveló que sabía la estrategia que intentaría imponer Pachuca en el primer duelo de la serie.

“Sabíamos que jugábamos con un rival que en su casa tiene mucho vértigo. Sabiamos que nos iba a meter en el área por lapsos y en la semana lo entrenamos, lo hicimosmuy bien. Sufrimos más de la cuenta porque perdimos la pelota gran parte del segundo tiempo”, admitió el estratega felino.

El timonel universitario sabe que su equipo tiene algunas debilidades, por lo que tratará de detectarlas para corregirlas, aunque destacó que la fortaleza de su equipo es la entrega con la que se brindan los futbolistas.

“Están convencidos de lo que hacemos. Por momentos tenemos falencias y las tenemos que suplir sacando lo mejor del equipo. Tenemos falencias tácticas y eso el equipo lo supo llevar a cabo con la parte del espiritu y no abandonar y el no dejar de correr. Eso nos hace soportar las malas situaciones que pasamos. La concentración y sobre todas las cosas el creer en ellos mismos, creen en lo que uno les predica y eso hace que nos volvamos fuertes.

“Sabemos que tenemos limitaciones y debemos afrontarlas y mejorarlas, porque sino solo queda en un análisis y de ahí no avanzamos”, explicó.

Lillini no se confía pese a haber conseguido una ventaja de gol de visitante en la serie contra los Tuzos, ya que hay varios puntos a los que pondrá atención en estos días previos al choque de Vuelta en donde adelantó que deberá cuidar esa ventaja que ya lograron adquirir.

“Me ocupa que el segundo tiempo defendimos 10 metros más atrás de lo que habíamos planteado. Me ocupa el tratar de defender más lejos del área nuestra y cómo están los jugadores.

“La ventaja es uno a cero, ventaja al fin, ventaja nuestra que tenemos que defender. Un gol puede ser poco o puede ser muchísimo. Me ocupa ver que no caigamos en ninguna relajación porque no estamos para eso”, finalizó el técnico universitario.

