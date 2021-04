Lillini sobre la victoria de Pumas ante Necaxa: 'Fue un tanque de oxígeno'

Pumas consiguió un triunfo agónico en Aguascalientes ante Necaxa, situación que no ocultó Andrés Lillini, quien consideró la victoria como una auténtica bocanada de aire puro en la recta final del torneo .

“Un tanque de oxígeno, un partido muy difícil, un primer tiempo muy malo, nos costó mucho, fuimos imprecisos, desordenados para atacar, al final el equipo mejoró, creo que acerté tácticamente con Leo López y Vigón, ahí empezamos a tener opciones. Tenemos al mejor arquero de la liga y una vez más lo puso de manifiesto. Dinneno tuvo dos y hasta la tercera pudimos lograrlo. Los tres puntos son los que al final sirven”, dijo Lillini.

Ante el ajustado marcador y las intervenciones de Alfredo Talavera, quien una vez más fue factor para los universitarios, Lillini se dijo despreocupado por la carga de trabajo para el experimentado cancerbero, aunque reconoció que deben mejorar en sus últimos compromisos.

“El arquero está para atajar, sino lo tengo que sacar y jugar con 10. El año pasado nos llegaban más, este año menos y sufrimos más. No me preocupa que Talavera participe en varias ocasiones. Tenemos que jugar mejor estas tres fechas que nos quedan”, manifestó.

“El semestre pasado nos criticaron por el futbol que jugábamos. Decían que no jugábamos a nada. Claro que queremos jugar mejor, no me gusta ganar y tener ese sabor de decir 'cuántas situaciones tuvimos', el mismo jugador te expresa que no jugó bien o te hacen otros comentarios. Hacer valer estos tres puntos de visita implica ganar de local”, agregó.

Por último, el timonel felino no ocultó su emoción tras el gol de la victoria, mismo que fue a festejar fuera del área técnica con sus dirigidos, pues sabe que el grito de gol fue un desahogo.

“Fue una expresión no sé de cuántas cosas, pero principalmente de desahogo de ver que el equipo iba a ganar, de que otra vez no jugamos bien y nos llevamos tres puntos muy valiosos para nuestro objetivo y de visitante. Uno trabaja con el deseo de hacer las cosas bien, pero la realidad te marca las verdaderas situaciones, ese gol fue un desahogo, no me di cuenta hasta que llegué con los jugadores a festejar”, apuntó.

