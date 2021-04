Andrés Lillini tras empate vs Pachuca: 'No celebramos, nos vamos molestos'

Luego de ir en desventaja en el marcador, Pumas resucitó y consiguió el empate ante Pachuca por lo que las esperanzas de estar en Liguilla se mantienen vivas para el conjunto universitario, sin embargo, no fue motivo de celebración para el equipo ya que tenían como objetivo la victoria, así lo consideró el técnico Andrés Lillini.

“No celebramos, nos vamos molestos porque habíamos tenido 15 días de entrenamientos muy buenos. Cuando los jugadores están al tope en el entrenamiento es la mejor defensa que tienes previo al juego y cuando suceden estas cosas empiezas a analizar el por qué no se ganó, hoy la sensación es de no haber ganado. Claro que la remontada y el punto sirven porque estaba perdido”, dijo en conferencia.

Sin embargo, dejó en claro que este plantel nunca se dará por vencido y luchará hasta las últimas instancias por estar en la Fiesta Grande, esfuerzo en el que influye en gran manera el carácter de sus jugadores quienes dijo no bajan las brazos ni dejan de esforzarse, sin importar el panorama.

“El mensaje de siempre, no estamos nunca derrotados. No todos los partidos van a ser así, hay que ser realistas, no hay que vivir del esfuerzo y la garra. Estos jugadores lo pueden hacer bien o mal pero nunca van a dejar de ir al frente, de luchar. La verdadera afición entiende lo que es esto y lo representamos en la cancha”, manifestó.

