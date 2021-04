Johan Vásquez: 'A Pumas no se le puede dar por muerto y se vio el torneo pasado'

Johan Vásquez dejó claro que a pesar de la situación, a Pumas no se le puede dar por muerto de cara a la Liguilla, y tampoco se puede culpar al técnico Andrés Lillini de lo que están viviendo. El defensa felino dijo que los responsables son los jugadores y ellos deben conseguir la calificación pese a estar en la posición 14 de la Tabla General, de lo contrario, se estaría hablando de un fracaso.

"No podemos tapar esta situación, sería fracaso para nosotros. Tengo que dejar algo claro, los que jugamos somos nosotros, sería un fracaso pero a Pumas no se le puede catalogar como muerto y se vio el torneo pasado que todos nos tiraban. Yo no me doy por muerto ni me siento muerto ni fuera del torneo.

"Lillini, Israel y la directiva son los menos culpables. No se le puede culpar a Lillini, en México se van a la fácil con los técnicos y los que jugamos somos nosotros, no podemos manchar la camiseta de Pumas. Lillini agarró al equipo tres días antes y no lo hemos respaldado como se debe, se nos olvida quién nos ha dado la oportunidad y que ha estado ahí como un padre", expresó.

Respecto al partido de este fin de semana ante Necaxa, Johan señaló que deben sumar como sea.

"No podemos dejar ir más puntos, tenemos que sentirnos como si estuviéramos en el patio de nuestra casa, no podemos jugar con nerviosismo, tenemos que tener personalidad y ya no existe el perder o empatar".

