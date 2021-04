Pumas: Johan Vásquez reveló que ha tenido contacto con equipos europeos

Jugar en Europa es una de las metas que Johan Vásquez se ha puesto en su carrera, y aunque ahora hay rumores que incluso lo ponen ya en equipos del Viejo Continente, el defensa de Pumas explicó que no hay nada cerrado y de momento su prioridad es Universidad.

"Es una meta que tengo y rumores que han salido, es jugar en Europa. He escuchado, mi representante ha estado en contacto con varios equipos, pero no hay nada concreto, yo no estoy ansioso, no sé qué vaya a pasar terminando el torneo, que pase lo que tenga que pasar".

En tanto, Johan Vásquez reconoció que lo que ha vivido en Selección Nacional, como haber ganado el pase a los Juegos Olímpicos, es gracias a ser jugador de un club como Pumas, que le ha dado más popularidad.

"Para mi fue muy importante, cuando estaba en Rayados gente de Selección me decía que mi proceso iba a ser difícil sino tenía minutos. Pumas me ha dado todo en Selección, es un equipo que te da popularidad y te da minutos.

"Hay personas que me colocan como uno de los mejores defensas y le doy las gracias a Pumas, a Lillini, Israel y mis compañeros porque sinnellos no lograría cosas, hay que tener humildad", dijo.

