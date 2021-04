Sebastián Saucedo sobre Pumas: 'Las lesiones no me han dejado, pero quiero ser titular'

Desde su llegada a Pumas en el Torneo Clausura 2020, el mediocampista Sebastián Saucedo ha tenido actividad irregular con el equipo debido a las lesiones que sufrió, mismas que le apartaron de las canchas por varias jornadas.

Sin embargo, el jugador auriazul vio minutos en el juego más reciente de los felinos ante Pachuca e incluso consiguió marcar gol a favor de su equipo y a pregunta expresa de si está en deuda con el club, respondió que debe dar más partidos como el que tuvo contra los Tuzos, ya que para él fue un gran momento.

"Nunca he estado jugando de titular, siempre he estado de cambio. Fui jugando la mayoría de los juegos, quiero ser titular, quiero estar jugando, llegué en un gran momento en el partido de Pachuca el domingo y tengo que seguir por esos pasos para poder retomar mi posición en el equipo", declaró para TUDN.

Y aunque exteriorizó su deseo por consolidarse como un elemento titular para Andrés Lillini, también aseguró que el tiempo que le permitan estar en la cancha mostrará su mejor nivel, sobre todo en este cierre del torneo en el que dijo se necesita del apoyo de todo el plantel, no sólo de los iniciales.

"Las lesiones no me han dejado y algo que me ha costado es lo físico. Si al equipo le va bien, en lo personal te va a ir bien, tengo que estar listo si son 10 minutos, 45 o de titular, apoyar al equipo de la mejor manera porque es el cierre del torneo y necesitamos de todos, no nada más del 11 titular", apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONCACAF LIGA DE CAMPEONES: ¿QUÉ PROBLEMAS LE PRESENTA A LOS EQUIPOS MEXICANOS?