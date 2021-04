Concacaf Liga de Campeones: ¿Qué problemas le presenta a los equipos mexicanos?

La Liga de Campeones de la Concacaf se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para algunos de los equipos de la Liga MX que estarán participando en la temporada 2021-22.

La situación económica no es la mejor y los clubes tendrán que desembolsar una fuerte cantidad de dinero para pagar los viajes y los hospedajes.

América, Cruz Azul, Monterrey y León enfrentarán a Olimpia (Honduras), Arcahaie (Haití), Atlético Pantoja (República Dominicana) y Toronto FC (Estados Unidos), respectivamente, en los Octavos de Final.

La Fiera ya reabrió las puertas del Nou Camp, pero las Águilas, la Máquina y los Rayados no han obtenido ganancias de las taquillas porque en la Ciudad de México y en Nuevo León todavía hay muchos casos de Covid-19.

Estos equipos tendrán que organizar sus prioridades, pues tendrán dos partidos por semana, la actividad aumentará cuando inicie la Liguilla del Guard1anes 2021.

Hace unos días, el presidente deportivo del América, Santiago Baños, criticó a la Concachampions porque no da ningún premio económico, solo da el boleto al Mundial de Clubes de la FIFA.

“No deja nada y cuesta porque los clubes aportan en viajes, hoteles, vuelos y el premio deportivo la verdad es que no va en relación al torneo. Económicamente no hay nada y no es prioridad y hemos pensado ir a algunos partidos con cuadro alterno. Tenemos presión de ganar y solamente se juntan partidos y arriesgamos a jugadores”, mencionó.

El nivel de varios de los equipos de Norte, Centroamérica y el Caribe ha dejado mucho que desear, motivo por el que los de la Liga MX han ganado este torneo desde hace 15 años (2006 a 2020).

Los clubes de México han ganado 36 de las 57 ediciones de la Liga de Campeones de la Concacaf, superando ampliamente a los de Costa Rica (6) y El Salvador (3), sus más cercanos perseguidores.

