Lillini sobre salidas de Mozo y Talavera: 'Me repercuten en lo personal porque los quiero mucho'

Parece que Andrés Lillini se ha acostumbrado a perder jugadores importantes en cada torneo y ahora no es la excepción, pues Alan Mozo y Alfredo Talavera dejaron Pumas, y es algo que al entrenador le duele.

"A mí me repercute mucho en lo personal. Los quiero mucho como seres humanos, gracias a ellos, al aporte que le han dado al equipo individualmente yo me voy haciendo entrenador y me pasan cosas buenas, entonces nunca puedo dejar de lado lo que ellos han hecho por mí como los chicos que se quedan o los que ya se fueron.

"Les estoy agradecido y personalmente si me duele no tenerlos. Les agarró mucho cariño por lo que ellos me brindan y porque ellos hacen que yo aprenda, entonces el golpe personal sí me duele, pero hay otros y hay que dedicarle tiempo a ellos", dijo a RÉCORD.

Asimismo, el entrenador de Universidad explicó que en el caso de Mozo y Talavera era algo que debía pasar y económicamente se apoya al club.

"Lo de Alan era algo que debía suceder, el club históricamente vive de eso y había que volver a esas bases; y yo estoy de acuerdo con esas salidas. Los jugadores hablan mucho conmigo, uno se da cuenta cuando necesitan hacerlo.

"Lo de Alfredo es diferente porque es una negociación personal y yo no me meto", señaló.

