Lillini tras derrota de Pumas en Concachampions: ’No fue por el frío, jugamos mal’

Andrés Lillini reconoció que su equipo no estuvo a la altura del partido que enfrentaron. Y es que después de haber perdido 3-0 ante el New England Revolution en la Ida de los Cuartos de Final de la Concachampions, el entrenador de Pumas explicó que sus jugadores no tuvieron un buen desempeño y el clima de Boston no tuvo nada que ver. Además de que dijo, él y sus jugadores están acostumbrados a que nadie crea en su equipo.

“Si pensamos así estaríamos equivocados, perdimos porque hemos hecho las cosas mal, no fue una cuestión de clima, no estuvimos a la altura de las circunstancias en el partido y cuando individualmente se tienen niveles bajos es así, nos costó mucho adaptarnos, pero lo tenemos que sacar adelante, por algo es el equipo que es y tienen el entrenador que tienen, cuando en lo individual no estamos a nuestras máximas capacidades todo nos cuesta el doble, allá tenemos que sacarlo, este grupo lo ha hecho, ha sacado resultados tan adversos, pero no se puede vivir de eso, aquí no fue por el frío y no va a ser por la altura allá, y que nos den eliminados siempre lo sabemos y asomamos la cabeza”, dijo.

Lillini reconoció que la derrota le caló hondo a su equipo, pero confía plenamente en que estarán recuperados primero para jugar el sábado ante Cruz Azul y el miércoles la Vuelta ante el New England Revolution, y por ello le pidió a la afición que siga teniendo fe en ellos.

“Golpeados, un vestidor totalmente consternado, frustrado porque los jugadores son los interpretes, pero con la fortaleza para ahora jugar un partido muy importante en la liga, pero pensar en la revancha de esto.

“Nosotros nunca nos vamos a entregar, es un resultado que me golpea mucho, tenemos que darle vuelta a la página y pensar en lo que viene, lo que siguen confiando que lo sigan haciendo porque el miércoles vamos a buscar el resultado y sé que este grupo lo puede hacer”, indicó.

