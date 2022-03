Concachampions: Pumas cayó ante New England Revolution en la Ida de los Cuartos de Final

De manera muy fría y con unos Pumas prácticamente congelados en Boston, es como Univeridad terminó perdiendo 3-0 ante el New England Revolution, en el partido de Ida de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Para los felinos no fue nada sencillo, pues además de enfrentarse a los Revs, que ya en sí era un rival complicado, tuvieron que lidiar con las condiciones climatológicas que por la nieve, eran adversas a los universitarios.

Inicialmente parecía que Pumas le daría batalla al cuadro estadounidense, pero al poco tiempo los dirigidos por Bruce Arena demostraron porqué son uno de los mejores equipos de la MLS.

Aprovecharon la localía, la nevada no les espantó y a los 19 minutos le sacaron provecho a los errores de la defensa auriazul, y Lletget marcó el gol a favor de su equipo.

Hasta este momento la ventaja del Revolution era de un sólo gol, pero sin duda pudo ser mucho más amplia.

Con la segunda mitad, las cosas no fueron diferentes para Pumas porque aunque sí mejoraron y el técnico Andrés Lillini hizo ajustes, el New England seguía llegando al área felina hasta que Bou mandó la pelota al fondo, pero se anuló por fuera de lugar.

Pese a que Pumas fue dinámico no logró anotar, a diferencia del New England Revolution, que a los 72 minutos del partido y luego de un par de intervenciones de Alfredo Talavera, el polaco Buksa no perdonó y marcó el segundo gol para los locales.

Para los universitarios empeoró todo cuano Buksa marcó el tercer gol, con el que firmó su doblete, y sentenció a los felinos.

Con tres goles del New England Revolution, Pumas está en franca desventaja, pero aún le quedan 90 minutos para tratar de revertir su situación y deberá aprovechar el hecho de que la Vuelta sea el miércoles en Ciudad Universitaria, aunque todo indica que la participación auriazul en la Concachampions está llegando a su final.

