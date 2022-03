Tomás Boy: El día que el Jefe llegó tarde y se enojó porque un policía no lo reconoció

Después de tantos años de convivencia, Roberto Hernández dijo tener cualquier cantidad de anécdotas que vivió con Tomás Boy; sin embargo, relató dos que para él fueron curiosas.

"Con él todos los días habían anécdotas. Una vez llegó tarde, enojado y decía 'me paró un policía y no supo quién soy yo, cómo es que no sabe quién es el 'Jefe' Boy', y así muchas cosas", dijo a RÉCORD, quien fuera auxiliar de Boy por varios años.

Asimismo, Roberto Hernández compartió otra anécdota que tuvo con el Jefe ya siendo su auxiliar.

"Una vez en un entrenamiento pasamos mucho tiempo discutiendo porque al principio no nos compartía (a sus auxiliares) lo que iba a hacer; tardamos en cambiar de un ejercicio a otro y metodológicamente no es correcto.

"Esa vez le dije que no había hecho lo correcto y se enojó, le dije que era su auxiliar y si se lo decía era para que mejorara, le dije que a qué me quedaba si no le ayudaba, cerré la puerta y me salí. Luego nos buscamos y me dijo que me aceptaría una, que no me enojara y al día siguiente ya tenia el formato para planear", expresó.

