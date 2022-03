Pumas: Lillini ve la Concachampions como una ‘oportunidad de oro’ para el club

Andrés Lillini, técnico de Pumas, dejó claro que para él y su equipo, participar en la Liga de Campeones de la Concacaf es una ‘oportunidad de oro’ para que la institución universitaria destaque, pero para ello deben vencer al New England Revolution, este miércoles en Boston en el partido de Ida de los Cuartos de Final.

“No vamos a salir a especular, sabemos que vamos contra un equipo que fue el ganador se su conferencia, que es un equipo muy complicado con jugadores con nombres, con mucha experiencia, y nos tenemos que llevar un buen resultado de aquí.

“Es (su rival) la mejor versión de la MLS y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, es una oportunidad de oro que no tenemos que dejar pasar y tenemos que darle algo a la afición”, dijo.

Luego de que no pudieran jugar su partido de la Jornada 9 ante Mazatlán por la suspensión en la Liga MX, el timonel auriazul, aunque lamentó la situación, destacó que a su equipo le sirvió para que todo su plantel esté recuperado.

“Lamentablemente, no pudimos jugar el fin de semana e hizo que cortemos un poco el trajín que teníamos de partidos y recuperar a los jugadores físicamente que era nuestro tema primordial, pudimos recuperar a todos y están todos a disposición salvo Sebastián Saucedo que sufrió una gastroenteritis, pero todos están a disposición y bien”, explicó Lillini, quien descartó que las condiciones climatológicas de Boston vayan a perjudicar a su equipo:

“Sí hace frío, sí se pronostica, pero no es excusa, tenemos que adaptarnos rápidamente, las condiciones climáticas al final son para los dos, no tenemos que tener excusas ni ponernos cosas en la cabeza que nos perjudiquen en el rendimiento”.

PALERMO ORTIZ, ILUSIONADO CON SELECCIÓN

Arturo Ortiz, defensa central de Pumas y quien ha hecho goles tanto en el torneo mexicano como en la Liga de Campeones de la Concacaf, reconoció que sí le ilusiona ser parte de la Selección Mexicana, pero recalcó que su prioridad es que Universidad tenga buenos resultados en los torneos donde participe.

“Lo principal es hacer las cosas bien aquí, estoy pasando mi mejor momento y lo dije desde que me toca participar en el primer equipo porque me sentía preparado y de la Selección, si el entrenador me requiere… Lo importante es que el equipo tenga buenos resultados”, dijo.

