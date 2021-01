Lillini tras empate ante Atlas: 'Retrocedimos, el nivel fue muy bajo'

El empate sin goles ante el Atlas, no dejó buenas sensaciones en Pumas. El técnico felino, Andrés Lillini, fue contundente con su análisis y aseguró que el partido que dio su equipo fue malo y el nivel de juego fue bajo, por lo que tendrán que trabajar para mejorar.

“No creo que se nos hayan escapado dos puntos. Hoy no hay justificación de nada. El partido de Pumas fue malo, nada que ver con el de la semana pasada que aunque perdiendo creamos situaciones de gol. Me deja preocupado y ocupado para la semana para poder cambiar lo que hicimos porque el nivel fue muy bajo”, declaró en conferencia.

Además, consideró que han tenido un retroceso y se dijo preocupado por no haber podido demostrar agresividad en el ataque, sin embargo, destacó la defensiva del conjunto universitario y aseguró que la calidad de los entrenamientos estará a la alza para seleccionar a sus mejorar elementos y encarar al Monterrey en la próxima jornada.

“Retrocedimos en lo que veníamos haciendo, no siempre uno desarrolla lo que quiere porque al final siempre hay un rival que te contrarresta y Atlas lo hizo muy bien. Me preocupa que no fuimos un equipo agresivo, defendimos muy bien, el equipo es versátil. Vamos a levantar la calidad de los entrenamientos y ver quiénes son los que están mejor semana para que jueguen contra Monterrey”.

