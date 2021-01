pumas-vs-atlas-goles-resumen-y-videos

Pumas parece ir de más a menos en el torneo, porque después de que al inicio del Guard1anes 2021 dio muestras de que podría mantenerse en los primeros sitios, los felinos hay venido en declive, al grado de que ante Atlas no mostró nada, no generó y acabó empatando con cero goles ante el peor equipo de la liga, que por fin pudo sumar, y lo hizo sacándole un punto a los peores Pumas que se han presentado en Ciudad Universitaria en los últimos partidos, o por lo menos desde que Andrés Lillini tomó la dirección técnica.

#ElResumen Revive los mejores momentos del enfrentamiento entre Pumas y Atlas en el encuentro de la #Jornada4 #Guard1anes2021 de la #LigaBBVAMX pic.twitter.com/3QvT5DY7xw — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 31, 2021

En el papel Pumas era favorito para llevarse los tres puntos de esta jornada, pues Atlas no había sumado una sola unidad en el torneo, pero los universitarios no contaban con que los Rojinegros le complicaran la existencia en CU. Aunque de los dos equipos no hubo mucho que rescatar, pues ninguno fue capaz de generar alguna emoción a sus aficionados.

Por el lado de los felinos, parece que con el paso de los partidos, lo corto de la plantilla, les está empezando a cobrar factura. Sí presentaron antes del juego a Gabriel Torres, pero el panameño aún tardará unos días para poder jugar, aunque deberán acelerarlo porque Emanuel Montejano se lastimó, Juan Ignacio Dinenno está en recuperación y el joven Jacob Morales está adquiriendo experiencia, por lo que a Universidad le urge que su ataque se reponga.

En tanto, los Rojinegros lograron sumar su primer punto del torneo, el cual les supo a gloria, y aunque no mejora del todo su última posición en la Tabla General, sin duda sí le ha quitado un poco de presión al técnico Diego Cocca.

