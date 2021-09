Lillini tras empate vs Chivas: 'No es culpa individual del jugador, son situaciones del juego'

Desde el torneo pasado, la falta de gol es un tema que tiene en conflicto a Pumas. Los felinos fallaron más de una oportunidad clara para anotar ante Chivas y aunque terminaron con empate a ceros, el técnico Andrés Lillini, consideró que no se trata de cuestiones individuales sino circunstanciales.

“El torneo pasado lo cerramos con tres partido que no pudimos meter gol, hoy volvemos a llegar y no convertimos, no es culpa individual del jugador, son situaciones del juego que tenemos que mejorar levantando la calidad del día a día y que estén tranquilos, ser más contundentes, estar más tranquilos a la hora de estar dentro del área porque esto es por goles y si no hacemos goles se torna complicado”, declaró en conferencia.

Sin embargo, el entrenador auriazul se quedó con buenas sensaciones. Dejó saber que le gustó el trabajo de su equipo, ya que consideró sus jugadores estuvieron a la altura del encuentro y se refirió de buena manera especialmente sobre los debutantes Pablo Bennevendo y Alek Álvarez.

“El gran porcentaje de jugadores estuvieron en el nivel que se esperaba. El desempeño fue para mí muy bueno en su gran mayoría, estuvieron a la altura de las circunstancias y algunos por encima de ellas. Individualmente los dos debuts me dieron gusto, vamos a seguir fomentando esto porque es lo que buscamos después de ganar, devolverle a Pumas la idea que tenía”, manifestó.

