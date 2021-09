pumas-vs-chivas-resumen-goles-y-videos

Y como ha ocurrido en muchas ocasiones, el duelo entre Pumas y Chivas en Ciudad Universitaria terminó empatado a cero y con poco espectáculo a pesar de la necesidad que ambos tenían de sumar.

Era el momento de que se jugará uno de los partidos más esperados, pero esta vez con los equipos no en condiciones óptimas porque los dos tenían la consigna de ganar y quedarse con los tres puntos, pero el Rebaño no pudo con unos Pumas juveniles que no contaron con dos de sus figuras.

Por el lado de los universitarios, hubo que echar mano de cantera porque no contaron ni con Mozo ni con Dinenno que estaban suspendidos, entonces fue el momento de Pablo Bennevendo (quien debutó) y Emanuel Montejano, en la lateral derecha y delantera, respectivamente. Mientras que el Rebaño debía ganar para entrar en los primeros ocho.

Pero al menos en los primeros 45 minutos, ni uno ni otro, como suele ocurrir entre Pumas y Chivas, con juegos poco entretenidos, sólo un par de disparos de ambos que no dieron frutos.

Ya en la segunda mitad los dos entrenadores hicieron modificaciones y aparentemente a Chivas podía hacerle efecto, pues Antuna tuvo una opción clara, pero el portero Julio González alcanzó a evitar el gol.

Posteriormente, Andrés Lillini siguió con ajustes y debutó otro jugador: Alek Álvarez, que no se vio mucho.

Ya luego Chivas fue el equipo que en la recta final insistió y en varias ocasiones generó peligro a Pumas, pero no concretó ninguna.

Al final, tanto Universidad como el Rebaño tuvieron que conformarse con un punto que los deja en la misma situación que ya estaban.

