Nico Freire niega presión por falta de título en Pumas: "La gente te hace grande"

Nicolás Freire le mandó un fuerte mensaje a todos los críticos de Pumas que han crecido en los últimos años, en especial a aquellos que consideran que Universidad Nacional ha dejado de ser un grande de la Liga MX por no ganar un título en más de 10 años, pues aseguró que la grandeza es más que copas.

“Yo creo que pasa por la historia, lo que representa Pumas para México. También lo que hace grande a un equipo es la gente, a cada lugar donde vamos nos esperan y reciben con mucho cariño.

Lo que hace grande a un equipo son los títulos, pero también la gente. Pumas está entre los más ganadores, eso también habla de lo que es Pumas para México”, sentenció el defensor universitario en entrevista para TUDN.

A pesar de no sentir una presión tan grande, Freire sabe que, si se está en deuda con la afición y quiere retribuirle, pues el cuadro de la UNAM no gana el título desde el Clausura 2011, cuando lo hizo bajo el mando de Guillermo Vázquez ante Monarcas, y en este Clausura 2023 el equipo no termina de caminar.

“En momentos adversos que hemos tenido la gente siempre nos ha hecho saber dónde estamos, nos ha metido presión como se debe y nos han apoyado y levantado el ánimo” finalizó el zaguero.

